Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.
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