Video Yaşam Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi
Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

Yüksekova-Van kara yolunda sürü halinde dağ keçisi görüntülendi

06.12.2023 | 19:00

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

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