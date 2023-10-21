Video Yaşam Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video

Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video

21.10.2023 | 15:54

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası ilçenin etrafını saran dağlar beyaza bürünürken, sıcak hava hissedilecek derece düştü.

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Sonbaharın başlamasıyla Yüksekova ilçesinde de yağışlar ve kar yüzünü göstermeye başladı. Bir hafta boyunca ilçede yoğun yağışlar aralık sürmesiyle hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlardan sonra ilçenin etrafını saran 4 bin 135 rakımlı Cilo-Uluduruk dağları yoğun yağışlardan sonra tamamen beyaza büründü. Şehrinin manzarasına renk kattığı gören vatandaşlar o anı cep telefonuyla çektiler. Öte yandan, soğuk hava ve kar yağışın başlamasıyla ekiplerde teyakkuzda bekliyor.

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