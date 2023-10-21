Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 21.10.2023 | 15:54 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası ilçenin etrafını saran dağlar beyaza bürünürken, sıcak hava hissedilecek derece düştü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sonbaharın başlamasıyla Yüksekova ilçesinde de yağışlar ve kar yüzünü göstermeye başladı. Bir hafta boyunca ilçede yoğun yağışlar aralık sürmesiyle hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağışlardan sonra ilçenin etrafını saran 4 bin 135 rakımlı Cilo-Uluduruk dağları yoğun yağışlardan sonra tamamen beyaza büründü. Şehrinin manzarasına renk kattığı gören vatandaşlar o anı cep telefonuyla çektiler. Öte yandan, soğuk hava ve kar yağışın başlamasıyla ekiplerde teyakkuzda bekliyor.