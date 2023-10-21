Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası ilçenin etrafını saran dağlar beyaza bürünürken, sıcak hava hissedilecek derece düştü.
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