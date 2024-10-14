Yüksekova'da kuş cenneti alev alev yandı | Video
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türünün yaşadığı Nehil sazlığı alev alev yandı.
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