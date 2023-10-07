Yüksekova’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 07.10.2023 | 13:42 Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere kaza, ilçenin Güngör Mahallesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs ile kapalı kasa kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da ekiplere haber verdiler. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ambulans, polis ve Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk olarak araçta sıkışan vatandaşları çıkartarak ve olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapatılan cadde, itfaiye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, trafik polisleri kazaya ilgili inceleme başlattı.