Video Yaşam Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video
Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video

Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video

15.11.2023 | 14:19

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar güzel görüntüler oluşturdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Görüntüler Marmara Denizi'nin Esenköy açıklarında çekildi. 6-7 tane yunus balığının suya dalıp dalıp çıktıklarını fark eden vatandaşlar görsel bir şöleni izleme imkanı buldu. Yılın her mevsiminde belde açıklarında gözlemlenen yunusların sayısı bu kez şaşırttı. Marmara Denizi'nde bir balık sürüsünü Esenköy kıyılarında köşeye sıkıştırdığı tahmin edilen yunusların avlanması anbean görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 00:51
Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 15.11.2023 | 14:19
İzmir’de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 10 milyon liralık taklit etiketli etil alkol ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 14:16
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 03:11
Sokak köpeğinin tebessüm ettiren yolculuğu | Video 15.11.2023 | 12:20
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 03:13
İnek otlatırken buldukları yavru köpeği ninni ile uyuttular | Video 15.11.2023 | 12:20
Çatalca’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 00:46
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 13:00
Gaziantep’te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 01:21
Gaziantep'te 28 kilo skunk ele geçirilen operasyonda 2 tutuklama | Video 15.11.2023 | 12:29
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 01:20
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 28 kilogram skunk ele geçirildi | Video 15.11.2023 | 12:28
Yaşlı kadının rahatlığı ’pes’ dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 01:53
Yaşlı kadının rahatlığı 'pes' dedirtti! Saniyeler içinde çantayı böyle çaldı | Video 15.11.2023 | 12:31
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 03:10
Ilgaz Dağı’na mevsimin ilk karı düştü | Video 15.11.2023 | 12:28
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 01:51
Otomobilin çarptığı kadın ve köpeği hayatını kaybetti | Video 15.11.2023 | 10:49
İstanbul Bakırköy’de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 00:33
İstanbul Bakırköy'de 7 kg uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 15.11.2023 | 11:50
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği, görenleri mest etti | Video 15.11.2023 | 10:50
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 01:21
Denizli’de şüpheli ölüm! Yaşlı kadın 7. kattan düştü | Video 15.11.2023 | 10:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 02:46
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! 15.11.2023 | 10:13
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 03:15
Yüksekova’da sonbahar güzelliği... Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video 15.11.2023 | 10:17
Hamside Aşırı avcılık ile yok olma tehlikesi | Video 04:03
Hamside "Aşırı avcılık" ile yok olma tehlikesi | Video 15.11.2023 | 09:59
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 01:28
Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak böyle takla attı! O anlar kamerada | Video 15.11.2023 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA