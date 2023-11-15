Yunus sürüsü avlanırken böyle görüntülendi | Video 15.11.2023 | 14:19 Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında denizde bir balık sürüsünün peşine düşen ve avlanan yunuslar güzel görüntüler oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler Marmara Denizi'nin Esenköy açıklarında çekildi. 6-7 tane yunus balığının suya dalıp dalıp çıktıklarını fark eden vatandaşlar görsel bir şöleni izleme imkanı buldu. Yılın her mevsiminde belde açıklarında gözlemlenen yunusların sayısı bu kez şaşırttı. Marmara Denizi'nde bir balık sürüsünü Esenköy kıyılarında köşeye sıkıştırdığı tahmin edilen yunusların avlanması anbean görüntülendi.