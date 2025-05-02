Yusufeli'nde iki katlı ahşap evde çıkan yangın evi küle çevirdi | Video
Artvin'in Yusufeli ilçesi sabah saatlerinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın nedeniyle ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
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