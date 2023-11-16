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Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video

Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video

16.11.2023 | 09:46

Mersin’in Mut ilçesinde zeytin hırsızlığının artması üzerine üreticiler akşamları bahçelerde nöbet tutmaya ve araçlarıyla devriye gezmeye başladı.

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Türkiye zeytininin yüzde 20'sini karşılayan, 15 milyon zeytin ağacıyla önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Mut ilçesinde, bu yıl üreticiler hırsızlık olaylarının artması üzerine bahçelerinde nöbet tutmaya ve araçlarıyla devriye gezmeye başladı. Mut Hacınuhlu Mahalle Muhtarı Yakup Ceylan, "On yıllık mahalle muhtarıyım. Tamamen şuan zeytin sezonuna girmiş bulunmaktayız. Geçen yıllar zeytin hırsızlığı olmuştu bu yılda zeytini koruma amaçlı bahçelerimizde dolaşıyoruz devriye atıyoruz arkadaşlarla azalarımla. Vatandaşlarımızın ürünlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Mahallemizin gelir kaynakları ağırlıklı kayısı ve zeytin o yüzden üreticilerimizin ürünlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yıl rastlamadık ama geçen yıllar rastlamıştık o yüzden bizde güvenlik amaçlı böyle bir karar aldık. Geçen yıllardan beri zaten devam ediyoruz. Böyle zeytinlerimizi korumaya çalışıyoruz. Malum zeytin fiyatları biraz bu yıl farklı biraz yüksek. Buda bazı insanları cezvede bilir o yüzden böyle bir yola başvurduk" dedi.

Mut Ticaret Odası Meclis Başkanı Sezer Şahin telefon görüşmesinde, "Bu yıl zeytin hasadında rekoltenin de düşük olması sebebiyle, zeytin fiyatları elek numarasına göre 30 liradan başlayıp, 70 liraya kadar alıcı buluyor. Ayrıca üreticiler hırsızlık korkusuyla zeytinlerini bir an önce toplama telaşına girdiler. Fiyatların geçen yıllara oranla yüksek olmasından dolayı özellikle bahçeden zeytin toplayarak para kazanmak isteyen hırsızlık olayları çoğaldı. Üreticilere hırsızlık korkusu başladı. Bundan dolayı bahçe sahipleri nöbet beklemeye ve sabaha kadar araçlarıyla devriye gezmeye başladı. Bu konuda üreticiler daha dikkatli olmalı" diye konuştu.

Türkiye'de zeytin üretiminin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği kaydeden, Şahin, "Zeytinin başkenti olan Mut ilçesinde bu sene 300 bin dekar alanda 15 milyon adet ağaçtan 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise yağ rekoltesi bekleniyor. Bu Zeytin hasadı erken başladı. Zeytinin erken toplanmasının başında zeytin hırsızlığı geliyor. Üretici aylarca bakıyor, suluyor, her türlü bakımını masrafını yapıyor, bir bakıyorsunuz ki zeytinliklere sizden önce hırsızlar girmiş zeytinlerinizi çalıyor. Yerel yöneticilerle çok sıkı bir iş birliği içindeyiz. Hırsızlığın önlenmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Maalesef Üreticiler bahçesinde zeytin hırsızlığı gördüğü zaman dayanamıyor. Böyle olunca hiç hoş olmayan hadiseler olabiliyor" dedi.

Bahçesindeki hırsızlığı görünce şaşkına dönen üretici Birol Ay, "Bahçeme geldiğimde zeytinlerimin toplandığını gördüm. Bana toplanacak zeytin bırakmamışlar. Bir yıl boyunca bakımını yapıp masraf ediyorum Tam iradı toplayıp para kazanacağım zaman hırsızların bahçemdeki zeytinleri toplayıp götürdüklerini görünce şaşkına döndüm. Hırsızlık olaylarına karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Artık bahçemizde hırsızlara karşı nöbet tutmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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