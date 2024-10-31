52 Orduspor FK 1-0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında 52 Orduspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi 52 Orduspor FK mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve turlayan taraf oldu. İşte özet...