52 Orduspor FK 1-0 Şanlıurfaspor (MAÇ ÖZETİ)
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada 3. tur maçında 52 Orduspor FK ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi 52 Orduspor FK mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve turlayan taraf oldu. İşte özet...
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