Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 147. Bölüm (12 Kasım 2019 Salı) fragmanı yayınlandı! Ölüm zamanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 147. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli oğlunun hayatına karşlık yaptığı hamle ile şaşkına çevirecek! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanacak 147. yeni bölüm fragmanı... "Tipi bilmediğin..."