Kimse Bilmez 12. Bölüm tamamı tek parça tıkla hemen izle! (3 Eylül Salı)

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat'ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat'ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu'yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu'dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar'ın planı karşısında ne yapacak?

ZİRVENİN SAHİBİ KİMSE BİLMEZ TÜM KİŞİLERDE EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 12.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Kimse Bilmez'in yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %5,31 izlenme oranı ve %16,16 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

DUYGU, PİLOT'U ELE VERECEK Mİ?

Ali ve Pilot, Ali'nin zekası sayesinde Takacı'nın tuzağından kurtuldu. Ancak Vedat'ın Takacı'yı öldürmesi Pilot'u da kaçak durumuna düşürdü. Pilot, Duygu'nun yanındayken polisler tarafından basıldı. Duygu, Pilot'u ele verecek mi?

ALİ, SEVDA VE UYGAR'I OTEL ODASINDA GÖRDÜ!

Uygar, Ali ve Sevda'yı ayırmak için plan kurdu. Sevda'yı çekim bahanesiyle kandırarak bir otel odasına götürdü. Sevda duştayken Uygar onun haberi olmadan odaya girdi. Ali'nin onları odada yakalamasını sağladı. Otel odasında Uygar ve Sevda'yı baş başa gören Ali ne yapacak?