Müge Anlı (6 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Yasak aşkı için kocasını zehirleyerek...
Müge Anlı'da gündemi sarsacak bir cinayet olayı daha! atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 6 Aralık 2019 Cuma canlı (bugün) yayınında; üvey babaları ölen kızlardan dehşet verici itiraflar!
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