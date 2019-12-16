Müge Anlı'da ürperten olaylar zinciri! Cinayet, bıçaklama, sahte imam..." (16 Aralık 2019 Pazartesi)
atv'nin gündem belirleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 16 Aralık 2019 Pazaretsi (bugün) cinayet, bıçaklama, sahte imam ve pek çok kan donduran olayların odağındaki isimler; Zeynep Ergül - Cahit Ergül canlı yayında!
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