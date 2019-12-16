Müge Anlı'da dehşet ailesinde kavga! Birbirleri hakkındaki iddiaları kan dondurdu! (16 Aralık 2019 Pazartesi)

Müge Anlı'da ortaya çıkan ürperten olayların yaşandığı ailenin üyeleri birbirlerine düştü! Müge Anlı ile Tatlı Sert, 16 Aralık 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı Cahit Ergül ile Zeynep Ergül'ü Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili olarak yüzleştirdi.