Müge Anlı'da dehşet ailesinde kavga! Birbirleri hakkındaki iddiaları kan dondurdu! (16 Aralık 2019 Pazartesi)
Müge Anlı'da ortaya çıkan ürperten olayların yaşandığı ailenin üyeleri birbirlerine düştü! Müge Anlı ile Tatlı Sert, 16 Aralık 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı Cahit Ergül ile Zeynep Ergül'ü Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili olarak yüzleştirdi.
MÜGE ANLI (16 ARALIK 2019 PAZARTESİ) CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! DEHŞET AİLESİ BİRBİRİNE GİRDİ!
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