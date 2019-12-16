Müge Anlı (16 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Dehşet ailesi birbirine girdi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Aralık 2019 Pazartesi (bugün) canlı yayınında; Müg Anlı, Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile ilgi olarak Ergül ailesi üyelerini yüzleştirdi! Müge Anlı'nın yüzleştirdiği Cahit Ergül ve Zeynep Ergül birbirleri hakkında akan donduran iddialarda bulundular...

Zeynep ve ağabeyi Cahit Ergül canlı yayında! Zeynep Ergül'ün iddiaları! ''Cahit Ergül her şeyimize haciz koydurdu!''