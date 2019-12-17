Web TV Medya Müge Anlı'da canlı yayında gelen haber gözyaşlarına boğdu! Kız kardeşlerin dramında şok gelişme... (17 Aralık 2019 Salı)

Müge Anlı'da canlı yayında gelen haber gözyaşlarına boğdu! Kız kardeşlerin dramında şok gelişme... (17 Aralık 2019 Salı)

17.12.2019 | 11:07

atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Aralık 2019 Salı canlı yayınında gözyaşları sel oldu! Müge Anlı, 20 yıl önce babaları tarafında sokağa bırakılan Kibar ve Seda kız kardeşleri buldu! Müge Alı'nın ayrı aileler tarafında büyütülen Kibar ve Seda kız kardeşleri bulunduğunu söylediği anlarda ise stüdyodakiler ve ekran başındaki izleyiciler gözyaşlarına boğuldu!

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