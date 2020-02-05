Müge Anlı o sözü duyunca çileden çıktı! Pişkin sahtekar çareyi kaçmakta buldu..."Cevabını veririm ama terbiyesiz..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında; evli 4 çocuk babası adamın genç kızla nişan yaparak parasını dolandırdığı olayda flaş gelişme! Müge Anlı, insanları cinlerle korkutarak paralarını dolandıran ve evli olduğu halde başka kadınlarla da evlenip nişan yapan adamın pişkinliği karşısında çileden çıktı! Müge Anlı'nın sorularına canlı yayında pişkin cevaplar veren sahtekar ortalık karışınca çareyi kaçmakta buldu.