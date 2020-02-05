Müge Anlı'da şaşkına çeviren olaylar zinciri! (5 Şubat 2020 Çarşamba) Define, çok eşlilik, cinlerle evlilik, turşu bidonu... | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran baba ve kızı duyanları şaşkına çeviren olaylar zincirini ortaya çıkmasına sebep oldu! Genç kızla nişan yapan adamın evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkarken, insanları cinlerle evliyin diye korkuttuğu turşu bidanları ile kandırdığı ve define var diyerek 600 rekat namaz kıldırdığı ortaya çıktı!