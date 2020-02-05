Müge Anlı'da şaşkına çeviren olaylar zinciri! (5 Şubat 2020 Çarşamba) Define, çok eşlilik, cinlerle evlilik, turşu bidonu... | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran baba ve kızı duyanları şaşkına çeviren olaylar zincirini ortaya çıkmasına sebep oldu! Genç kızla nişan yapan adamın evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkarken, insanları cinlerle evliyin diye korkuttuğu turşu bidanları ile kandırdığı ve define var diyerek 600 rekat namaz kıldırdığı ortaya çıktı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
38:04
00:57
Afili Aşk 32. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Büyük aşkta sürpriz acı son! 05.02.2020 | 12:42
01:00
05:24
10:37
01:08
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2020 | 01:00
00:49
Ramo 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 05.02.2020 | 00:11
01:06
Hekimoğlu 6. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 04.02.2020 | 14:54
01:02
00:45
33:54
03:42
01:02
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 04.02.2020 | 02:01
00:59
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
01:55
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
00:44
Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 14:22
00:57
Sefirin Kızı 7. Bölüm (3 Şubat 2020 Pazartesi) Cezaevinde hesaplaşma! 03.02.2020 | 12:28
00:49
Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi! 02.02.2020 | 13:43
00:52
Güvercin 8. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! 02.02.2020 | 13:24
01:02
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) 1. Fragman 02.02.2020 | 12:24