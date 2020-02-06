Müge Anlı'da esrarengiz olay! (6 Şubat 2020 Perşembe) 14 yaşındaki kız çocuğu yaşıtı erkek... | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Şubat 2020 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, en son İstanbul Esenler'de güvenlik kamerasına takılan 14 yaşındaki kız çocuğu ve yaştı erkek arkadaşının akıbetini araştırıyor!