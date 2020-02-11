Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video

atv'nin gündem belirleyen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Şubat 2020 Salı (bugün) canlı yayınında; öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlatlık alan annenin hikayesi ekranlara geldi. Müge Anlı, inanılmaz olayla ilgili detayları araştırırken; biyolojik ailenin bir araya gelebilmesi için çalışma başlattı.