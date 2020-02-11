Son dakika! Müge Anlı'da 14 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki kadın olay oldu! (11 Şubat 2020 Salı) | Video
atv'nin çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan görülmemiş skandal! 32 yaşındaki Mahire isimli kadının ayrı ev açtığı ve 14 yaşındaki kızı kaçırarak o evde beraber yaşamaya başladığı iddia edildi! 14 Yaşındaki Merve Korucu ile ortadan kaybolan 32 yaşındaki Mahire isimli kadına tepki gösteren Müge Anlı, dertli anneye de "Hem sevgilim olsun... Hem annelik yapayım... Olmuyor öyle" diyerek uyarıda bulundu.
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