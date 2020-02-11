Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 34 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video
atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 11 Şubat 2020 Salı (bugün) canlı yayında Müge Anlı, aşık olduğu 14 yaşındaki kızı kaçıran 34 yaşındaki kadına sert sözlerle seslendi.
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