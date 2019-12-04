Müge Anlı'da (4 Aralık 2019 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Ürperten cinayette iskelet kime ait?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Aralık 2019 Çarşamba (bugün) canlı yayınında; Müge Anlı, kan donduran cinayet itirafının ardından, bahçedeki insan iskeletinin kime ait olduğu sorusuna cevap aradı!

Madencilerden Müge Anlı'ya ödül! 26 yıl sonra gerçekleşen kavuşmada gerginlik yayın sonunda da devam etti! Bahçede bulunan iskelet, Celalettin Polat'a mı ait?