Müge Anlı'da korkunç cinayetin katilini açıklayınca stüdyo karıştı! Canlı yayında birbirlerine girdiler... (5 Aralık 2019 Perşembe)

Müge Anlı'da üvey kızları 62 yaşındaki Hakkı Çetin'in öldürülme sebebi ve katilini açıklayınca stüdyo karıştı! 5 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı'ya Hakkı Çetin'in katilini ve cinayet sebebini açıklayan kızlara ise anneleri bakın hangi sözleri söyledi...