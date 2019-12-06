Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kız bakın nereden çıktı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, programına katılan anne 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un 5 aydır söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti! Acılı anne, kızının yaşadıkları evin konforunu beğenmediği için evden kaçtığını canlı yayında açıkladıktan sonra flaş bir gelişme yaşandı! Müge Anlı, 6 Ararlık 2019 Cuma canlı yayınında; evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızın bulunduğunu açıkladı! İşte evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızı ve 5 aydır yaşadığı yer...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
00:36
02:01:07
03:18
02:40
İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncularının eşleri ve sevgilileri... 05.12.2019 | 18:10
00:46
Afili Aşk 26. Bölüm (11 Aralık 2019 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 05.12.2019 | 14:16
02:10:46
03:31
04:10
01:13
00:50
Yemin Dizisi 134. Bölüm (5 Aralık 2019 Perşembe) fragmanı yayınlandı izle! 05.12.2019 | 09:44
01:59:22
02:18
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'na övgüler yağdırdı 04.12.2019 | 23:27
10:21
05:07
00:51
Afili Aşk 25. son bölüm fragmanı izle! 04.12.2019 | 15:28
02:12:16
03:52
00:45
Benim Adım Melek 11.Bölüm (4 Aralık Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! 04.12.2019 | 12:38