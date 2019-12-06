Web TV Medya Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kız bakın nereden çıktı!

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kız bakın nereden çıktı!

06.12.2019 | 11:36

Müge Anlı ile Tatlı Sert, programına katılan anne 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un 5 aydır söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti! Acılı anne, kızının yaşadıkları evin konforunu beğenmediği için evden kaçtığını canlı yayında açıkladıktan sonra flaş bir gelişme yaşandı! Müge Anlı, 6 Ararlık 2019 Cuma canlı yayınında; evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızın bulunduğunu açıkladı! İşte evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızı ve 5 aydır yaşadığı yer...

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