Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kız bakın nereden çıktı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, programına katılan anne 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un 5 aydır söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istemişti! Acılı anne, kızının yaşadıkları evin konforunu beğenmediği için evden kaçtığını canlı yayında açıkladıktan sonra flaş bir gelişme yaşandı! Müge Anlı, 6 Ararlık 2019 Cuma canlı yayınında; evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızın bulunduğunu açıkladı! İşte evinin konforunu beğenmediği için evden kaçan genç kızı ve 5 aydır yaşadığı yer...