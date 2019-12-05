Müge Anlı'da esrarengiz olay! Ailesi öldürüldüğünü söylüyor eski karısı ise...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 5 Aralık 2019 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, Sinan Karaçam'ın esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolmasını araştırıyor! Müge Anlı'da kayıp Sinan Karaçam'la ilgili ailesi "Öldürüldü" derken eski eşi ise "Kaçtı" yorumunda bulundu. İşte Müge Anlı'da canlı yayında Sinan Karaçam'ın esrarengiz şekilde ortadan kaybolması ile ilgili yaşananlar...
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