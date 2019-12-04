Müge Anlı'da dehşet evinden şok cinayet itirafı! Canlı yayına katılanlar katil mi? Eşi ve çocukları zehir..

Müge Anlı'daki korkunç cinayet itirafı izleyicilerin tüylerini ürpertti! Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Aralık 2019 Çarşamba canlı yayınında gelen ihbar telefonu herkesi şoke etti. Müge Anlı, telefondaki gizli tanığın, Celalettin Polat'ı eşi ve çocuklarının çorbasına zehir koyarak öldürdükten sonra cesedinden arta kalan kemikleri de gömdüklerini söylediğini açıkladı.