Müge Anlı'da eski kocadan kan donduran cinayet itirafı! Eski eşinin yeni kocasını nasıl öldürdüğünü anlattı...(20 Aralık 2019 Cuma)

Müge Anlı yine gündemi belirleyen büyük bir başarıya daha imza attı! Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; Muharrem Elbay'ın karısnın eski kocasını vahşice katlettiği ortaya çıktı.