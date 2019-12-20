Müge Anlı'da eski kocadan kan donduran cinayet itirafı! Eski eşinin yeni kocasını nasıl öldürdüğünü anlattı...(20 Aralık 2019 Cuma)
Müge Anlı yine gündemi belirleyen büyük bir başarıya daha imza attı! Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; Muharrem Elbay'ın karısnın eski kocasını vahşice katlettiği ortaya çıktı.
TÜRKİYE, MÜGE ANLI'DAKİ BU CİNAYET İTİRAFINI KONUŞACAK! ESKİ KARISININ YENİ KOCASINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI... (20 ARALIK 2019 CUMA)
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