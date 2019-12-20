Türkiye, Müge Anlı'daki bu cinayet itirafını konuşacak! Eski karısının yeni kocasını nasıl öldürdüğünü anlattı... (20 Aralık 2019 Cuma)

Müge Anlı'da gündem olacak son dakika kan donduran cinayet itirafı! Eski karısının yeni kocasını öldüren katil sonunda cinayeti nasıl işlediğini itiraf etti! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 20 Aralık 2019 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, Muharrem Elbay'ı öldüren karısının eski kocasının cinayeti itiraf ettiğini açıkladı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE 3 YILLIK CİNAYET ÇÖZÜLDÜ!

Mehmet Muharrem Elbay en yakın arkadaşı tarafından öldürüldü!

Gaziantep'te ailesiyle yaşayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybıyla ilgili yakınlarının şüphelendiği isim, beraber bağ yeri aldıkları Cahit Ergül'dü. Ergül'le anlaşmazlık yaşayan Mehmet M. Elbay'ın tam da bu dönemde Cahit Ergül'den şikayetçi olduğu da öğrenilmişti. İki ortağın bağ ve ev konusunda anlaşmazlık yaşamasıyla tek şüpheli isim, yakın arkadaşı olan Cahit Ergül'dü. Fakat aradan geçen üç yıla rağmen Mehmet Elbay'ın akıbeti bir türlü çözülememişti. Ta ki beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelene kadar.

Her şey kız kardeşinin canlı yayına gelmesiyle başladı

Müge Anlı'ya kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya attı ve şüpheler gittikçe çoğaldı.

Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep Ergül, çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Elbay'ın kuyuya atıldı iddiasını yalanladı ve "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep Hanım'ın bu çelişkili açıklamaları, birine gözdağı vermek için programa katıldığı yorumlarına sebep oldu. Zeynep Hanım'ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak oradan su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği iddia edildi.

Canlı yayında gözaltına alındı

Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Ergül, karakolda da ifadesini değiştirmedi. Fakat ifadesini değiştiren kişi Zeynep Ergül'ün eski eşi oldu ve cinayeti Cahit Ergül'ün işlediğini, Zeynep Ergül'ün de dediği gibi cesedi de asitle yok ettiklerini anlattı.