Müge Anlı'da sapık vahşetinde şok tanıktan kan donduran ifade! (29 Ocak 2020 Çarşamba) Genç kadının cesedindeki spermler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'yi sarsan vahşi sapık cinayetinde şok tanıktan kan donduran ifade! Müge Anlı, elleri zincirle bağlı çıplak cesedi bulunan 24 Yaşındaki Pınar Kaynak'ı öldüren sapık katilleri bulmaya bir adım daha yaklaştı. Müge Anlı, zincirli çıplak cesedinden farklı erkeklere ait spermler bulunan 24 Yaşındaki Pınar Kaynak'ı öldürüp türlü sapıklıklarla tecavüz eden katillerle ilgili şok tanığın açıklamalarını ekranlar taşıdı...
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