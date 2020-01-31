Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde iddiaların odağındaki isimden flaş açıklama! (31 Ocak 2020 Cuma) "Bunu kimse ispat edemez"
Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ocak 2020 Cuma canlı yayınında çıplak zincirlenmiş olarak cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın cinayet gecesi yanındaki erkek Neşat Bey'den flaş açıklamalar! Müge Anlı vahşi cinayette iddiaların odağındaki Neşat Bey'in cinayet gecesi yaşananları anlattığı anları ekrana getirdi.
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