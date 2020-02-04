Web TV Medya Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! (4 Şubat 2020 Salı)

Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! (4 Şubat 2020 Salı)

Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! (4 Şubat 2020 Salı)
04.02.2020 | 12:09

Müge anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat 2020 Salı canlı yayınında ortaya çıkan skandal dolandırıcılık olayı programa damgasını vurdu! Kadınları evlilik vaadi ile kandıran adamın sahte nikah yaptığı kadınları başkalarına satmaya çalıştığı ve paralarını dolandırdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, kadınları ve ailelerini cinle evliyim diyerek korkutan adamın yaptıkları ortaya çıktıkça canlı yayında tepki gösterdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ramo 4. Bölüm 4 Şubat 2020 Salı Kan donduran cinayetin ardından bölüme damga vuran aşk sahnesi! |Video 01:02
Ramo 4. Bölüm (4 Şubat 2020 Salı) Kan donduran cinayetin ardından bölüme damga vuran aşk sahnesi! |Video 04.02.2020 | 12:40
Tutunamayanlar 4. Bölüm 4 Şubat 2020 Salı Sürpriz aşkta işler yolunda gitmiyor! |Video 00:45
Tutunamayanlar 4. Bölüm (4 Şubat 2020 Salı) Sürpriz aşkta işler yolunda gitmiyor! |Video 04.02.2020 | 12:40
Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! 4 Şubat 2020 Salı 33:54
Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! (4 Şubat 2020 Salı) 04.02.2020 | 12:09
Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video 03:42
Esra Erol'da karısın ayakkabılarını öperek ağlayıp eve dönmesi için yalvaran koca sosyal medyada olay oldu | Video 04.02.2020 | 09:34
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 01:02
Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı 04.02.2020 | 02:01
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:59
Zalim İstanbul 29. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 01:55
Çukur 3. sezon 19. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 03.02.2020 | 15:13
Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 00:44
Vuslat 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı | Video 03.02.2020 | 14:22
Sefirin Kızı 7. Bölüm 3 Şubat 2020 Pazartesi Cezaevinde hesaplaşma! 00:57
Sefirin Kızı 7. Bölüm (3 Şubat 2020 Pazartesi) Cezaevinde hesaplaşma! 03.02.2020 | 12:28
Şampiyon 19. Bölüm 2 Şubat 2020 Pazar Kafkas, önüne geleni böyle indirdi! 00:49
Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi! 02.02.2020 | 13:43
Güvercin 8. Bölüm 2 Şubat 2020 Pazar son fragmanı yayınlandı izle! 00:52
Güvercin 8. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle! 02.02.2020 | 13:24
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm 8 Şubat 2020 Cumartesi 1. Fragman 01:02
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) 1. Fragman 02.02.2020 | 12:24
Hercai dizisinin sevilen oyuncusu Akın Akınözü'nün boks yaptığı görüntüler | Video 00:12
Hercai dizisinin sevilen oyuncusu Akın Akınözü'nün boks yaptığı görüntüler | Video 01.02.2020 | 15:46
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 00:52
Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı yayınlandı | Video 31.01.2020 | 23:54
Hercai 30. son bölüm yayınlandı! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle | Video 00:38
Hercai 30. son bölüm yayınlandı! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı izle | Video 01.02.2020 | 00:06
Arka Sokaklar 540. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 00:42
Arka Sokaklar 540. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 31.01.2020 | 16:08
Babil 3. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 00:59
Babil 3. bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video 31.01.2020 | 16:08
Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm 31 Ocak 2020 Cuma İhanetin cezasını böyle kesti Ben cevap yerine kelle alırım! | Video 00:36
Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) İhanetin cezasını böyle kesti "Ben cevap yerine kelle alırım!" | Video 31.01.2020 | 16:09
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde iddiaların odağındaki isimden flaş açıklama! 31 Ocak 2020 Cuma Bunu kimse ispat edemez 03:48
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde iddiaların odağındaki isimden flaş açıklama! (31 Ocak 2020 Cuma) "Bunu kimse ispat edemez" 31.01.2020 | 13:08
Müge Anlı'da inanılmaz olay! 31 Ocak 2020 Cuma Baba dediği adamın 39 yaşında... 11:48
Müge Anlı'da inanılmaz olay! (31 Ocak 2020 Cuma) Baba dediği adamın 39 yaşında... 31.01.2020 | 10:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN