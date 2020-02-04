Müge Anlı'da kadınları çirkin ilişkilere zorlayan adam olayında şaşkınlık veren cin detayı! (4 Şubat 2020 Salı)

Müge anlı ile Tatlı Sert 4 Şubat 2020 Salı canlı yayınında ortaya çıkan skandal dolandırıcılık olayı programa damgasını vurdu! Kadınları evlilik vaadi ile kandıran adamın sahte nikah yaptığı kadınları başkalarına satmaya çalıştığı ve paralarını dolandırdığı ortaya çıktı. Müge Anlı, kadınları ve ailelerini cinle evliyim diyerek korkutan adamın yaptıkları ortaya çıktıkça canlı yayında tepki gösterdi.