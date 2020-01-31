Müge Anlı'da inanılmaz olay! (31 Ocak 2020 Cuma) Baba dediği adamın 39 yaşında...
Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ocak 2020 Cuma canlı yayınında; Müge Anlı, 3 çocuk annesi Pelin Yıldırım olayındaki esrarengiz telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Müge Anlı, 31 Ocak 2020 Cuma canlı yayınında ayrıca 39 yaşında babası sandığı kişi ile arasında akrabalık bağı olmadığını öğrenen Ferdi, Ölmez'in öyküsünü ve ailesinin bulma çabasını ekranlar taşıdı.
MÜGE ANLI'DA KAN DONDURAN SAPIK CİNAYET GECESİNİ ANLATTI! (31 OCAK 2020 CUMA) PINAR KAYNAK, GECE ARABADA...
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