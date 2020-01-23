Müge Anlı, iğrenç olayı öğrenince canlı yayından kovdu! (23 Ocak 2020 Perşembe) İki kocalı kadın, 12 yaşındaki kız çocuğuna...
Müge Anlı, iğrenç cinsel sapıklığı öğrenince mağdur olduğunu iddia eden kadını canlı yayından kovdu! Müge Anlı, aynı anda iki adamla nikahlı kadının 12 yaşındaki kızının cinsel istismarına göz yumduğunu öğrenince çileden çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ocak 2020 Perşembe canlı yayınında; Müge Anlı, canlı yayına gelen kadının aslında iki adamla birden nikahlı olduğunu ve 12 yaşındaki kızının kocalarından biri tarafından cinsel istismarına göz yumduğunu öğrenince stüdyo karıştı!
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