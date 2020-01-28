Müge Anlı'da kan donduran sapık cinayette canlı yayında şok açıklamalar! (28 Ocak 2020 Salı) Farklı erkeklere ait spermler...
Müge Anlı'da çıplak zincirlenmiş cesedinde farklı erkeklere ait spermler bulunan işkenceyle öldürülmüş Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran yeni şok gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Ocak 2020 Salı canlı yayınında sapık bir cinayet kurban giden Pınar Kaynak'ın arkadaşı canlı yayında şok açıklamalarda bulundu.
MÜGE ANLI'DA CESEDİNDE FARKLI ERKEKLERE AİT SPERM ÖRNEKLERİ BULUNAN GENÇ KADININ ARKADAŞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA! (23 OCAK 2020 PERŞEMBE)
MÜGE ANLI, İĞRENÇ SAPIKLIĞI ÖĞRENİNCE CANLI YAYINDAN KOVDU! (23 OCAK 2020 PERŞEMBE) İKİ KOCALI KADIN, 12 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA...
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