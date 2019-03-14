'Ameliyat olamaz' denen karaciğer kanseri hastalarına umut ışığı!

Dünya Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği (IASGO) ile işbirliği içinde Ülkemizde 7.’sini düzenlenen “Onko-Cerrahi Günleri” bu yıl da Türkiye’de dünyaca ünlü cerrahları bir araya getirdi. 6-9 Mart’ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen Kongre’de Amerika, Japonya, Kore, İtalya, Romanya ve Mısır’dan katılan dünyaca ünlü cerrahları ile ülkemizin başarılı cerrahları ve onkologları bir araya geldi. Karaciğer kanserinde "ameliyat olamaz" denen hastalara umut ışığı olan ultrason eşliğinde yapılan cerrahide ulaşılan son gelişmeler anlatıldı...