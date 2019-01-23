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Manş Denizi'nde bindiği uçak düşen ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı!

Manş Denizi üzerinde kaybolan uçakta olduğu belirtilen Arjantinli santrafor Emiliano Sala'a ait ses kaydı ortaya çıktı. Emiliano Sala ses kaydında, "Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Nantes'deydim ve burada işlerim vardı, işler asla bitmiyor. Asla bitmiyor. Asla. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Baba, çok korkuyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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Manş Denizi'nde bindiği uçak düşen ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı!
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