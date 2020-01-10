Erdoğan öğrencilerle buluştu
Başkan Erdoğan Ankara'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda öğrenim gören görme engelli çocukları kabul etti. Buluşmada sıcak görüntüler kayda geçti.
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