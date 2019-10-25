Web TV Türkiye Terörist Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek? Mesut Hakkı Caşın anlattı

Terörist Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek? Mesut Hakkı Caşın anlattı

25.10.2019 | 18:54

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Skandal olayla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı. Caşın, kırmızı bülten sürecininse nasıl işleyeceği konusuna dair detayları anlattı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Art arda yaşanan bu skandal olaylarlar ilgili A Haber canlı yayınında bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, çarpıcı açıklamalarda bulundu;

"Türkiye Şahin Cilo ile ilgili Interpol'e başvuruda bulunmuş. Öbür taraftan da 1979'da ABD ile bizim imzaladığımız suçluların geri iadesi anlaşması ile iadesi gerekir. Peki Türkiye ne yapacak? Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bu şahsın iadesini istediği gibi, eğer bu şahıs ABD'ye gidiyorsa ikili anlaşmalar gereği iade edilmesi gerekiyor. ABD bu şahsı kahramanlaştırmaya çalışıyor. Dünyaya kabul ettirilmek isteniyor. Siyasi meşruiyet oluşturmaya çalışıyorlar. Bu daha tehlikeli çünkü arkasında hukuki biz zemin oluşturmakta" dedi.

.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:21
Terörist Mazlum Kobani hakkında kırmızı bülten süreci nasıl işleyecek? Mesut Hakkı Caşın anlattı 25.10.2019 | 18:54
01:48
ATM’den para çekmek için beklerken silahlı saldırıda yaralandı 25.10.2019 | 18:19
05:52
Emine Erdoğan 6'ncı Sosyal Fayda Zirvesi'ne katıldı 25.10.2019 | 18:19
00:46
Meksika’dan getirilen FETÖ örgüt yöneticisi tutuklandı 25.10.2019 | 18:19
01:40
Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden Mehmetçiğe asker selamı 25.10.2019 | 18:19
04:10
Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" 25.10.2019 | 16:24
04:23
63 Mehmetçiğin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili Şahin Cilo kod adlı terörist kimdir? 25.10.2019 | 16:15
01:22
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler hakkında flaş detay! 25.10.2019 | 15:43
04:36
Tel Abyad'da hayat normale döndü 25.10.2019 | 15:17
11:18
Adalet Bakanı duyurmuştu! İşte hakkında kırmızı bülten çıkarılan Şahin Cilo'nun kirli sicili.... 25.10.2019 | 14:55
08:39
Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor! 25.10.2019 | 14:25
00:31
Zeynep Gülen gözaltına alındı 25.10.2019 | 14:22
08:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kırmızı bültenle aranan terörist hakkında açıklama 25.10.2019 | 12:38
06:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar 25.10.2019 | 12:17
02:01
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 | 11:45
01:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda ByLock kullanıcısı yakalandı! 25.10.2019 | 10:28
01:50
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip 25.10.2019 | 10:18
05:22
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? İşte faiz indirme kararı ardından piyasalardaki son durum... 25.10.2019 | 09:50
21:34
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı 24.10.2019 | 22:41
01:47
Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı! 24.10.2019 | 21:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN