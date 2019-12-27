Türkiye'nin yerli otomobili nefes kesti! İşte yerli otomobilden ilk görüntüler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu. Türkiye'nin yerli otomobil serüveni hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
08:24
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıttığı yerli ve milli otomobillerimiz... 27.12.2019 | 16:31
04:41
İşte Türkiye'nin yerli otomobili! 27.12.2019 | 16:26
27:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili tanıttı 27.12.2019 | 16:20
03:57
09:47
13:11
04:45
İşte Yerli otomobilin özellikleri! TOGG CEO'su Gürcan Karakaş anlattı! 27.12.2019 | 15:25
16:39
03:09
Yerli otomobilde tarihi gün - 60 yıllık hayal gerçek oluyor! 27.12.2019 | 15:12
03:09
Yerli otomobilde tarihi gün! 60 yıllık hayal gerçek oluyor! 27.12.2019 | 15:09
01:09
Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yerli otomobil tanıtımında! 27.12.2019 | 14:57
07:01
01:19
Bakan Berat Albayrak: "Sıkıntılı bir yılı geride bıraktık" 27.12.2019 | 14:26
01:21
01:52
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Konut kredisinde faiz indirimi 27.12.2019 | 12:43
01:09
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19
07:07
00:54
Kanalİstanbul'a onay veren isim görevden alındı 27.12.2019 | 10:40