Türkiye'nin yerli otomobili nefes kesti! İşte yerli otomobilden ilk görüntüler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında konuştu. Türkiye'nin yerli otomobil serüveni hakkında çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." dedi.