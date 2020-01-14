Bakanlık at, domuz ve leş yediren 229 firmayı açıkladı! İşte vatandaşlara at, domuz ve leş yediren o ünlü firmalar markalar...
Gıdada yapılan sahtekarlıklar vatandaşları sağlığından etmeye devam ediyor! Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı incelemelerde 229 firmanın yüzlerce ürünününde; at, eşek, domuz ve leş kullandığını ortaya çıkardı! Tarım ve Orman Bakanlığı, 229 firmaya cezai işlem uygulandığını açıklarken firmaların da isimlerini kamuoyuna açıkladı! İşte vatandaşlara domuz, at, eşek eti yediren kullandıkları kimyasal maddelerle leşleri vatandaşlara yediren hileci vicdansız markalar
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