Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Fatiha Suresi!

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, 7 ayetten oluşur. Başlangıç anlamına gelir ve en faziletli suredir. Bizlere farz olan 5 vakit namazı kılarken okumaktayız. Mekke döneminde indirilen Fatiha suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet), "el-Esâs","el-Vâfiye,"el-Kâfiye","el-Kenz","eş-Şifâ","eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka adları da vardır.
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FATİHA SURESİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi rabbil'alemin
Errahmânir'rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en'amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn
FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi
Rahman, Rahim
Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.