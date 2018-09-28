Fatiha Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Fatiha Suresi!

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, 7 ayetten oluşur. Başlangıç anlamına gelir ve en faziletli suredir. Bizlere farz olan 5 vakit namazı kılarken okumaktayız. Mekke döneminde indirilen Fatiha suresinin "Ümmü'1-Kitab" (Kitab'ın özü) "es-Seb'ul-Mesânî" (Tekrarlanan yedi âyet), "el-Esâs","el-Vâfiye,"el-Kâfiye","el-Kenz","eş-Şifâ","eş-Şükr" ve "es-Salât" gibi başka adları da vardır.

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FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, Alemlerin Rabbi

Rahman, Rahim

Hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur.

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola,

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.