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Arapça Türkçe okunuşu ve dinle: Tebbet Suresi anlamı

Tebbet’in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. , 5 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim’in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Ebu Leheb'in din düşmanlığı üzerine indirilen surede, Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu seçeneklerini bu başlık altından bulabilirsiniz. İşte Tebbet Suresi Türkçe meali, anlamı ve dinle seçenekleri!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:00 ABONE OL
Tebbet Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve dinle: Tebbet Suresi anlamı

Tebbet suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bu sure ile bildirilmiştir. Tebbet'in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. Kuran-ı Kerim'in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe oku, dinle! İşte Tebbet Suresinin Türkçe anlamı, meali ve diğer tüm merak edilen bilgiler!

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.

4- Karısı da odun hamalı olacak!

TEBBET SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET NE DEMEK?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. "Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir.

SÜBHANEKE ARAPÇA TÜRKÇE OKU VE DİNLE: SÜBHANEKE DUASI MEALİ

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