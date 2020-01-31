Tebbet Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve dinle: Tebbet Suresi anlamı

Tebbet suresinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ( s.a.v) amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmektedir. Onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bu sure ile bildirilmiştir. Tebbet'in kelime anlamı kurusun, kahrolsun demektir. Kuran-ı Kerim'in 111. Suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Tebbet Suresi Arapça ve Türkçe oku, dinle! İşte Tebbet Suresinin Türkçe anlamı, meali ve diğer tüm merak edilen bilgiler!

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

TEBBET SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

2- Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3- O, bir alevli ateşe yaslanacak.

4- Karısı da odun hamalı olacak!

TEBBET SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede Hz. Peygamber'in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET NE DEMEK?

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. "Tebbet", kurusun, kahrolsun demektir.

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