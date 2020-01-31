Fil Suresi okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku

Fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin nasıl helak edildiğini konu edin edinmiştir. Adını birinci ayetten geçen 'Fil' kelimesinden almıştır. Hadis kaynaklarında faziletlerine dair bilgiler yer alan Fil suresinin okunulu ve anlamı için doğru yerdesiniz.Kuran-ı Kerim'in 105. Suresi olan bu sure ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri ayrıntılardan öğrenebilirsiniz. Fil Suresi Türkçe Arapça oku ve dinle!

FİL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi