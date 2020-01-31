Fil Suresi okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku

Fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin nasıl helak edildiğini konu edin edinmiştir. Adını birinci ayetten geçen 'Fil' kelimesinden almıştır. Hadis kaynaklarında faziletlerine dair bilgiler yer alan Fil suresinin okunulu ve anlamı için doğru yerdesiniz.Kuran-ı Kerim'in 105. Suresi olan bu sure ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri ayrıntılardan öğrenebilirsiniz. Fil Suresi Türkçe Arapça oku ve dinle!
FİL SURESİNİN OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
Termîhim bihicâratin min siccîl
Fece'alehüm ke'asfin me'kûl
FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi