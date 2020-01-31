Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fil Suresi okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku

okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku

, Kuran-ı Kerim’in 105. Suresidir ve adını 1. Ayette bulunan ‘Fil’ kelimesinden almıştır.Sure, Fillerle donanmış bir orduyla Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin felak edilişini konu olarak edinmiştir. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Fil suresi olumuşu ve anlamı bu başlık altından görüntüleyebilirsiniz. Bu sureyi dinleyebilir, okuyabilir, faziletleri ile ilgili hadis kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Türkçe Arapça Fil suresi olu ve dinle!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:18 ABONE OL
Fil Suresi okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku

Fillerle donanmış ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelen Yemen'in genel Valisi Ebrehe'nin nasıl helak edildiğini konu edin edinmiştir. Adını birinci ayetten geçen 'Fil' kelimesinden almıştır. Hadis kaynaklarında faziletlerine dair bilgiler yer alan Fil suresinin okunulu ve anlamı için doğru yerdesiniz.Kuran-ı Kerim'in 105. Suresi olan bu sure ile ilgili merak ettiğiniz bilgileri ayrıntılardan öğrenebilirsiniz. Fil Suresi Türkçe Arapça oku ve dinle!

FİL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fil Suresi okunuşu ve anlamı! Fil Suresi Türkçe ve Arapça oku
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN