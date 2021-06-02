Fil Suresi Arapça Tecvidli Okunuşu Dinle, Fil Suresi Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Türkçe Meali oku

Fil Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali anlamı! Kur'an-ı Kerim'de Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ve ordusunun ebabil kuşlarının attıkları taşlarla helak edilmesinin anlatıldığı Fil Suresi 5 ayetten oluşmaktadır. İşte Fil Suresi arapça tecvidli okunuşu ve Türkçe anlamı meali okunuşu...