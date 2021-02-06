Abdest Duası Arapça Türkçe Okunuşu - Abdest Alırken Ve Abdest Aldıktan Sonra Okunacak Dualar

Bazı ibadet ve amellerin yerine getirilmeden önce gerçekleştirilen dini temizliğe abdest adı verilir. Özellikle farz olan vakit namazlarından önce abdest almak ve namaza hazırlanmak büyük önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de de abdest almanın önemi apaçık vurgulanmıştır. Abdest alırken okunacak dualar ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar da bulunmaktadır. Abdest duası adı altında bu konu sıkça araştırılır. Abdest duası Arapça Türkçe okumak ve ezberlemek isteyenler için detaylara haberimizde yer verdik. Peki, abdest alırken ve abdest aldıktan sonra okunacak dualar nelerdir?

ABDEST NEDİR?

Arapça'da ''güzellik ve temizlik'' anlamını taşıyan vudû' kelimesi ile ifade edilen abdest dini bir temizliktir. Namaz başta olmak üzere bazı ibadetler öncesinde abdest almak zorunludur. Kur'ân-ı Kerîm'de abdestle ilgili hükmü açıklayan, "Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın"sözleri yer almıştır. Çeşitli hadis kaynaklarında da abdest almanın önemine değinilmiştir.

Namazın yanı sıra, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve tilâvet secdesi yapmak gibi ibadet ve ameller için de abdest alma zorunluluğu vardır. Sünni mezhepler bu konuda görüş birliliği içerisindedir. Kur'an'a dokunmak için abdestin farz olduğu Kur'an'a ve sünnete dayanırken, Kabe tavafı için ise vacip oluşu yalnızca sünnete dayanır.

ABDESTİN FARZLARI

Abdestin farzları, âyette (el-Mâide 5/6) yer aldığı gibi şunlardır: Yüzü yıkamak, kolları dirseklere kadar yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklara kadar yıkamak. Sünnî dört mezhep bu şartlar üzerinde görüş birliği içerisindedir.

ABDESTİN ADAPLARI

Abdest alırken kıbleye dönmek

Suyu israf etmemek

Zaruret olmadıkça başkasından yardım istememek

Gereksiz yere konuşmamak

Ağıza ve buruna suyu sağ elle vererek burnu sol elle temizlemek

ABDEST DUASI

Abdestin farzları ve sünnetlerinin yanı sır abdest alırken okunması tavsiye edilen bazı dualar mevcuttur. Abdest alımının her aşamasında farklı bir dua okunmaktadır.

ABDEST ALINIRKEN OKUNACAK DUALAR

1.Elleri Yıkarken:

Okunuşu: "Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. El-hamdü lillâhil-lezî ce'alelmâe tahûren ve ce'alel-islâme nûren."

Anlamı: "Azamet ve celâl sâhibi Allah'ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah'a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm'ı da nur kılan Allah'a hamdolsun."

2. Ağzını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke'sen lâ ezmeu ba'dehü ebeden."

Anlamı: "Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."

3. Burnuna Su Verirken:

Okunuşu: "Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-nâr."

Anlamı: "Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma."

4. Yüzünü Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü."

Anlamı: "Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır."

5. Sağ Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme a'tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren"

Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

6. Sol Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme lâ tu'tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden."

Anlamı: "Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve beni sıkı hesâba çekme!"

7. Başını Meshederken:

Okunuşu: "Allahümme harrim şa'rî ve beşerî alen-Nâr. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a'şini birahmetike ve enzil a'leyya min berekatik) "

Anlamı: "Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden başka bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş'ının gölgesi altında gölgelendir."

"Allah'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir."

8. Kulağına Meshederken:

Okunuşu: "Allahümmec'alnî minellezîne yestemi'ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû."

Anlamı: "Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de en güzeline ittibâ edenlerden kıl."

9. Boynuna Meshederken:

Okunuşu: "Allahümme a'tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i)."

Anlamı: "Allah'ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!"

10. Sağ Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü."

Anlamı: "Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

11. Sol Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: "Allahümme'c-al li sa'yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre."

Anlamı: "Allah'ım gayretlerimi makbul, günahlarımı mağfiret ve amellerimi kabul eyle mânevî ticâretimi de zarar ettirme!"

ABDEST ALDIKTAN SONRA OKUNACAK DUA

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) abdest bitiminde şu duayı ederdi;

(Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir. Allah'ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir (Tirmizî, Tahâret, 41).