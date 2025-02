Abdest Nasıl Alınır? Abdest Alma Sırası ile Anlatımı

Namaz, İslam dininde belirli kurallara göre günde beş vakit eda edilen bir ibadet olarak bilinir. Namaz Müslümanlara farz kılınmıştır ve İslam'ın beş şartı arasında yer alır. Namaz ibadetini farzlarına uygun bir şekilde gerçekleştirmek gerekir. İbadetin en temel kaidesi ise abdesttir. Bu nedenle abdest nasıl alınır sorusuna en doğru yanıtı bulmak önemlidir. İşte abdest alma sırası ve farzları ile anlatımı.

Abdest Nasıl Alınır?

Müslümanların namaz gibi belirli ibadetleri yerine getirebilmesi için bazı uzuvlarını yıkayarak, bazılarını ise mesh ederek yaptığı arınma ve temizlik işlemine abdest adı verilir. Kur'an-ı Kerim'e göre, her namazın yanında bedensel temizlenme amacı ile abdest alımı gerçekleştirilir.

Abdest Alma Sırası

Herhangi bir ibadet öncesi, doğru bir biçimde abdest almak oldukça önemlidir. Abdest alma sırası takip edilerek, doğru bir şekilde abdest almak mümkündür.

Abdest alırken öncelikle niyet edilmesi gerekir. Bunun için:

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" denilir. Ardından ise besmele çekilmesi gerekir. Abdest alma sırası aşağıdaki gibidir:

Elleri yıkamak: Elde yer alan yüzük, bileklik vb. takılar çıkarılarak eller, tüm parmak araları ve parmak ucunu da ıslatacak şekilde bileklere kadar üç kez yıkanır.

Ağız çalkalamak: Sağ el ile ağza üç kez olacak şekilde su verilir. Her defasında ağız iyice çalkalanarak temizlenir.

Burun yıkamak: Sağ el ile burna üç kez su verilir, sol el ile sümkürme işlemi gerçekleştirilir.

Yüz yıkamak: Alında saçların bitişinden, çene ve kulakların altına kadar yüzün her yeri üç kez yıkanır.

Kolları yıkamak: Sağ koldan başlayarak dirseklere kadar üç defa yıkanır. Ardından sol kol da dirseklere kadar yıkanır.

Başı mesh etmek: Sağ elin içi ve parmaklar baş ucuna koyulur. Bu şekilde başın dörtte biri yıkanarak mesh edilmesi sağlanır.

Kulakları yıkamak: Her iki el ıslatılarak serçe parmaklar yardımıyla kulakların içi temizlenir. Ardından kulakların arkası ise baş parmaklar yardımıyla temizlenir.

Boynu mesh etmek: Boyun yüzük, orta ve işaret parmaklarının tersi ile mesh edilir.

Ayakları yıkamak: Son aşamada ise sağ ayaktan başlanarak ayaklar temizlenir. Sağ ve sol ayağın topuk kemiğine kadar olan kısmı ve parmak aralarına kadar detaylıca yıkanır. Bu işlemin ardından abdest alınmış olur.

Kadın ve Erkek İçin Abdest Alma Şekli Aynı Mı?

Kadınlar ve erkekler için abdest alma şekli aynıdır. Kadınlar da erkekler de yukarıda anlatılan şekilde abdest alabilirler.

Abdest Alınırken Nelere Dikkat Edilir?

Abdest alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Temizlik ve hijyenlere dikkat etmek oldukça önemlidir. Allah (C.C) için yapılacak ibadetler öncesinde abdesti en doğru şekilde almalı ve aşağıdaki unsurlara dikkat edilmelidir. Abdest alırken;

İç çamaşırı ile kıyafetlerinin temizliğinden emin olunduktan sonra adabına uygun olarak alınmalı,

Hijyen ve her türlü temizliğe dikkat edilmeli

Abdestin Farzları

-Yüzü yıkamak

-Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak,

-Başın dörtte birini meshetmek,

-Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu farzlardan biri eksik olursa abdest sahih değildir.

Abdestin Sünnetleri

-Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,

-Elleri bileklere kadar yıkamak,

-Ağzını misvak veya fırça le yıkamak, veya parmaklar ile ovalamak,

-Abdest organlarını ara vermeden yıkamak, yani bir organ kurumadan diğerini yıkamak,

-Yıkadığı azaları iyice ovalamak,

-Ağzına üç kere su alıp her defasında boşaltmak,

-Oruçlu olmadığı vakit aldığı su ile ağızına gargara yapmak,

-Buruna sağ elle üç kere su çekmek ve her defasında sol el ile sümkürmek, (oruçlu olmadığı zaman suyu buruna iyice çekmek.)

-Abdestte azaları yıkarken ve meshederken yukarıda anlatılan sırayı gözetmek,

-Yıkanan her organı üç kere yıkamak,

-Abdestte yıkamaya sağ taraftan başlamak,

-Abdestte elleri ve ayakları yıkamaya parmaklardan başlamak,

-Sakalı sık olan kimse sakallarını parmakları ile aralamak,

-Parmağındaki yüzüğü oynatmak,

-Kulakları meshetmek,

-Boynu meshetmek,

-Başın tamamını meshetmek,

-Parmakların arasını aralamak.