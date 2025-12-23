ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 3. toplantı saati belli oldu! Asgari Ücret 2026 ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücret zam mesaisi ilk kez 12 Aralık'ta başlarken ikinci toplantı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Her iki toplantıda da herhangi bir rakam açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Henüz rakam için erken" açıklamasında bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücret 2026 ne kadar zamlanacak, kaç lira olacak? İşte olası zam tahminleri...

Geçtiğimiz yıllarda da bu yıl olacağı gibi asgari ücret zammı enflasyon beklentilerine göre şekilleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavan tutarı, sigorta ödemeleri gibi pek kalemi de etkileyecek. Ocak 2025'te asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu.