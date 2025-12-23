ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: 3. toplantı saati belli oldu! Asgari Ücret 2026 ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücret zam mesaisi ilk kez 12 Aralık'ta başlarken ikinci toplantı ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Her iki toplantıda da herhangi bir rakam açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Henüz rakam için erken" açıklamasında bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün saat 18.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Asgari ücret 2026 ne kadar zamlanacak, kaç lira olacak? İşte olası zam tahminleri...
Geçtiğimiz yıllarda da bu yıl olacağı gibi asgari ücret zammı enflasyon beklentilerine göre şekilleniyor. Asgari ücrete yapılacak olan zam işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tavan tutarı, sigorta ödemeleri gibi pek kalemi de etkileyecek. Ocak 2025'te asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu.
BAKAN IŞIKHAN İŞÇİ TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Asgari ücret zammında ilk iki toplantının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Bakan Işıkhan, Sosyal diyalogun önemine dikkat çekerek perşembe günü toplantı öncesi işçi sendikası Türk-İş'e ziyarette bulundu. Bakan Işıkhan, Hak-İş ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu perşembe günü ikinci kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantı saat 14:00'te başladı.
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüşmesinin ardından "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Rakamlar komisyona gelecek. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada sosyal diyalog çağrısında bulunarak "TÜRK-İŞ masada yok ama onlarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz, fikirlerini görüşlerini almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL DİYALOG ÇAĞRISI
Görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı şu ifadeleri kullandı:
Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı.
TÜRK-İŞ'in kararında bir değişiklik yok. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak. Rakamlar belli değil. Zaten müzakerelerin amacı bu. Rakamlar komisyonda değerlendiriliyor. Her zaman çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim.
ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI SENARYOLAR…
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.