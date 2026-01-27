Ayrılmak isteyince vahşice katledildi

İstanbul'da cumartesi gecesi çöp konteynerinde kafası olmayan ceset bulunmasıyla başlayan olay, çıkan yeni detaylarla kan donduran hâle geldi. Cinayete kurban giden Durdona Khokimova'nın (36), Özbekistan'da ayrıldığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve Fatih'te birlikte yaşadığı Türk vatandaşının yanında kaldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Khokimova, bundan 3 yıl önce Özbekistan'dan gelip Türkiye'de av bayisi açtı. Bir yıl önce de TikTok'ta gezinirken inşaatlarda çalışan Özbekistan vatandaşı Ugli Dılshod Turdımurotov (31) ile tanıştı. Sevgili olan ikilinin ilişkisinde sorunlar çıkmaya başlayınca genç kadın ayrılmak istedi ancak Uglı buna yanaşmadı.Ümraniye'deki bir binanın zemin katında arkadaşı ile yaşayan Ugli ile eve gelen Durdona'nın tartışmaları, komşuların kulağına kadar gidiyordu. Geçen cumartesi günü yine evde kavga çıktı ama sesler bir süre sonra kesildi.SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Ugli, genç kadını evine çağırdı. Eve gelen Durdona ile aralarında ayrılma konusundan tartışma çıktı. Ayrılmak istemeyen Ugli, eline bıçağı alıp Durdona'yı sırtından bıçakladı. Kaçmasına engel olmaya çalışırken kolları ve bacaklarından da yaraladı. Öldükten sonra cesetten kurtulmak isteyen katil zanlısı Turdımurotov ifadesinde, cesedi salonda parçalayıp poşetler içinde valize yerleştirdiğini itiraf etti.Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Ugli Turdımurotov ve ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile genç kızın, evden çıkarken "Ekrem K.'nın yanına gidiyorum" dediği kasap Ekrem K.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.