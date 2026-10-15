SON DAKİKA… İstanbul’u rekor sağanak vurdu! Metrekareye 240 kilo yağış düştü: 6 binden fazla su baskını ihbarı… 2 kişi hayatını kaybetti

SON DAKİKA… Mega kent İstanbul, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış dün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Fırtınayla birlikte daha da şiddetlenen sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kabusu yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.
İstinat duvarları çöktü, Ağazağa'da araçlar sel sularına kapıldı… 8 bin 392 personel sahada mücadele verirken 6 binden fazla su baskını ihbarı yapıldı. Metrekareye 240 kilo yağışın düştüğü afette Fatih ve Ayazağa'da ise 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
İşte mega kenti vuran sağanak felaketinde dakika dakika yaşanan gelişmeler…
Sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden olurken otoparklar ve yollar göle döndü. Selin ardından oluşan tahribatın boyutu dron kamerasıyla gözler önüne serildi. Kaydedilen görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Annesinin ve babasının evde mahsur kaldığını söyleyen Fatih Kılıç, "Ormandan gelen su çok fazla, aşırı yağıştan dolayı dere yatağı yükü kaldırmadı. Sokakta ne var ne yok hepsini götürdü. 50-55 araç ters dönmüş durumda. Bir tane yetkili yok. Evlerde mahsur kalanlar var. Hiçbir çalışma yok" dedi.
Tugay Kömürcü adlı vatandaş da, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek. Buradaki insanlar hep mağdur. Aracım çok şükür hasar görmedi. Arkadaşlarımın, komşularımın araçları hep hasar gördü. Bir yetkili göremiyoruz" ifadelerini kullandı.
Aracının borcunun bitmediğini ifade eden Nazan Kazdağ, "Bizim de arabamız var burada battı. Borcu da bitmedi. Hiçbir yararını göremeden afete uğradık. Gelen giden kimse de yok. Çok kötü durumdayız Özellikle de belediyenin gelmesi gerek" dedi.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü; birçok kişi iş yerlerinde mahsur kaldı. Sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir'de vardı. Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı. Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araç ve yaya ulaşımında aksamalar yaşandı. Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bölgede bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.
SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI
Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı. Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi. Ayazağa Mahallesi’nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.
Yangın, Başakşehir Mahallesi Vadişehir 1. Etap Sitesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin otoparkında park halindeki 34 SV 5933 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, muhtemel bir patlama ve yangının büyümesine karşı site sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay, gece saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kent genelinde yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar sonrası Kuledibi Mevlana Camii’nin minaresinde bulunan bazı kurşun levhalar Hanımeli Sokak üzerinde park halindeki bir aracın üstüne düştü. Hasar alan araç çekilirken parçalar ekipler tarafından toplandı. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri sokakta güvenlik şeridi çekerken tedbir amacıyla sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Olay, Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi’nde bulunan bir konukevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli yağışın etkisiyle selin oluştuğu caddede karşıya geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu yere düştü. Kafasını kaldırıma çarpan ve ayağa kalkamayan S.Y., vatandaşlar tarafından su birikintisinden çıkarıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı S.Y., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Kemerburgaz Caddesi, etkili olan şiddetli sağanağın ardından suyla kaplandı. Cadde üzerinde bulunan şirketlerde gece mesaisine kalan yaklaşık 200 çalışan, iş yerlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik ve belediye işçileri sevk edildi. Ekiplerin suyu tahliye çalışmaları sonuç vermeyince kamyon, minibüs gibi yüksek araçlarla bölgeye ulaşıldı. Kurtarma çalışmaları süresince de mahsur kalanlarla iletişim kuruldu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda mahsur kalan 200 kişi tahliye edildi. Yağmur sularıyla kapanan Kemerburgaz Caddesi’nde ekiplerin çalışması sürüyor.
İstanbul genelinde Salı sabahından itibaren etkisini artıran sağanak yağış, özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Son ölçümlere göre Beykoz’da metrekareye 242 kilogram, Eyüpsultan’da 190.5 kilogram, Sarıyer’de ise 187.9 kilogram yağış düştü. Kentin genelinde yağış miktarının 100 ila 230 kilogram aralığına ulaştığı bildirildi.
8 BİNİ AŞKIN PERSONEL SAHADA, İHBAR YAĞDI
Afet dalgasına karşı harekete geçen İBB, kent genelinde 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle sahada teyakkuza geçti. Çalışmaları İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’dan koordine eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ekiplerin su tahliyesi, rögar taşmaları, dere taşmaları, yol çökmeleri ve ağaç devrilmelerine anında müdahale ettiğini belirtti. Saat 23.30 itibarıyla İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştığı, bu ihbarların 5 bin 711’inin İSKİ’ye yapıldığı öğrenildi.
Yoğun yağış nedeniyle dışarıda kalan ve olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlar için İBB’ye ait tüm sosyal tesislerinde kalabilecek.
METRO VE METROBÜS SEFERLERİ UZATILDI
Metro İstanbul bünyesindeki 10 metro hattı (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9), 3 tramvay hattı (T1, T4, T5) ve 2 feniküler hattı (F1, F4) olmak üzere toplam 15 raylı sistem hattında seferler saat 02.00’ye kadar uzatıldı. Yoğunluğun ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla metrobüs seferlerinin ise sabaha kadar kesintisiz devam edeceği bildirildi.
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, Küçükçekmece'deki Nakkaş Deresi yer yer taştı. Taşan dere nedeniyle İstasyon Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi ile bir sitenin otoparkı ve bahçesini su bastı. Sitenin otoparkı ve bahçesindeki sular, Küçükçekmece Belediyesi ekiplerince tahliye edildi. Otoparkta mahsur kalan araçlar kurtarıldı. Küçükçekmece Belediyesi, etkili olan yağış sonrası ilçe genelinde oluşan olumsuz durumlara karşı çalışmalarını sürüyor.
Su baskını ile ilgili konuşan site yöneticisi Ayhan Çetin, "Geçmişte biz İSKİ'ye müracaat ettiğimizde İSKİ buradan iki tane baypas bacası açmıştı yağmur sularını engellemek için. Sonra bundan 2 ay kadar önce İSKİ gelip bu bacaları kapattı. Ben o zaman onlara ‘Siz buranın sorunlarını biliyorsunuz. Kapattığınızda yine aynı sorunlar olacak' dedim. ‘Yok. Sorun olursa biz hemen gelip müdahale edeceğiz'. Maalesef biz İSKİ'ye bir daha da ulaşamadık. Yağmurdan sonra burada bütün binaları su bastı. Rıfat Ilgaz Caddesi burası. Deredeki kapatılan bölge var. Orayı açtıkları zaman sorun komple giderilmiş olacak. Ama İSKİ'ye ulaşamıyoruz. Bir tek Küçükçekmece Belediyesi'nden Allah razı olsun, geldi burada bizim sorunlarımızla ilgilendi. Sabahtan bu yana hep burada bizimle ilgileniyorlar. Yolun bütün kapakları açık. Herhangi bir araç gelirse direkt düşebilir. Tehlikeli bir yer. Dere şu an taşkın" dedi.
İstanbul Fatih’te su birikintisine basan çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I. elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır. Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul" ifadelerini kullandı.
Sarıyer Ayazağa’da şiddetli yağışın ardından cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla kurtarılırken, duraklarda kalan vatandaşlar ise kurtarılmayı bekliyor.
İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa’da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar yağmur suları nedeniyle adeta dereye dönüştü. Meydana gelen su baskınları, bölgede araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi. Cadde üzerinde bulunan iş yerleri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bazı vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. Duraklarda kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı vatandaşlar iş makinesi ve traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ayamama Deresi taşma noktasına geldi.
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışın etkisiyle Küçükçekmece'de caddeler su altında kalırken, bazı sitelerin bahçesini su bastı. Göle dönen yollarda ise araçlar mahsur kaldı. Etkili olan yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece'deki Ayamama Deresi'nin debisi yükseldi. Debisi yükselen dere taşma noktasına geldi.
İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su basarken, ilçede yaşanan elektrik kesinti nedeniyle vatandaşlar sağanak yağmur ve karanlık altında kovalarla su tahliyesi yapmaya çalıştı.
Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.
İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturuldu. Yapılan açıklamaya göre 14 Ekim tarihinde saat 06.00 ile 20.00 arasında AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 2 bin 518 ihbar ulaştı. İhbarlar, ilgili müdahale ekiplerine yönlendirildi. İhbar ve olay kayıtlarında bin 277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması yer aldı. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar kaydı bulunduğu bildirildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
BEYKOZ ÖMERLİ’DE METREKAREYE 193,84 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Açıklamada, Beykoz Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram, Arnavutköy’de 125,9 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak’ta 124,72 kilogram, Çatalca’da 75,2 kilogram, Kartal’da 14,3 kilogram ve Bakırköy’de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildiği aktarıldı. Saat 20.00 itibarıyla yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal edilen sefer bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin müdahale çalışmalarının sürdüğü, gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.
Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kararının kapsamı dışında tutulduğu açıklandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını istedi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölge sular altında kaldı. İstanbul'da yarın eğitim ve öğretime ara verilirken, İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül açıklamasında, "Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça yarın evlerinden çıkmamalarını önemle rica ediyoruz. Bodrum katlarda yaşayan vatandaşlarımızın geceyi daha güvenli ve yüksek katlarda geçirmelerini; dere yataklarından, alt geçitlerden ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmalarını önemle hatırlatıyoruz. Kalacak güvenli yeri olmayan hemşehrilerimiz, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayabilir. Geçmiş olsun" dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Ortaköy’den Ulus istikametine çıkan Portakal Yokuşu’nda istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, caddede trafik durdu.
İstanbul genelinde aniden bastıran ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağış, kent genelinde aksamalara yol açtı. Ortaköy’den Ulus semtine ulaşımı sağlayan Portakal Yokuşu üzerinde bulunan bir istinat duvarı, yağış nedeniyle yola doğru çöktü. Toprak ve beton parçaları caddeye savrulduğu sırada yoldan araç veya yayaların geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Caddede duvarın çökmesi nedeniyle trafik dururken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Yağışın mesai bitimiyle birlikte etkisini sürdürmesi, kent genelinde trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu. E5 Karayolu Beylikdüzü istikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak ölçüldü.