Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detay: Paraları o hesaba aktarmışlar!

Ankara'da dört kişi gözaltına alındı. İstanbul'da üç kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 24'e yükseldi.

Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika: Ankara'ya uzandı!

Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyeti'ne getirildi. Gözaltına alınanların isimlerinin Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ve Mustafa Özalp olduğu belirtildi. Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz'ın ise İstanbul'da gözaltına alınan diğer isimler olduğu ifade edildi. Gözaltına alınanlardan sekiz kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.